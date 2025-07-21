Bora Göymen Menemen FK\'ya Veda Etti

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor'a transfer olan 23 yaşındaki kaleci Bora Göymen, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Menemen FK'ya veda etti.

Menemen FK altyapısından yetişip daha sonra profesyonel olan Bora Göymen, geçtiğimiz günlerde 4 sezondur kalesini koruduğu İzmir ekibiyle yollarını ayırdı. 23 yaşındaki file bekçisi, kariyerine yeni bir sayfa açarak 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşma sağladı. Bora Göymen, bu transfer sonrasında sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Menemen FK'ya veda etti.

Genç kalecinin yayınladığı veda mesajı şöyle:

"Profesyonel futbol kariyerime başladığım Menemen FK'ya, başkan ve yöneticilerine, desteğini eksik etmeyen taraftarına, bende emeği olan bütün teknik direktörlerime ve beraber sahayı paylaştığım takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim." - İZMİR