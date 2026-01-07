Aksaray'da bordo-mavi köy: Trabzonspor sevgisi yıllardır sürüyor - Son Dakika
Aksaray'da bordo-mavi köy: Trabzonspor sevgisi yıllardır sürüyor

07.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:13
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Kökez köyü, Trabzonspor'a olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Köy halkı, evlerini bordo-mavi renklere boyayarak ve kapalı halı saha inşa ederek bu sevdayı paylaşıyor. Trabzonspor ile bağları 1983-1984 sezonundaki şampiyonluğa kadar uzanan köylüler, takımın açılışını kutlamak için Trabzonspor camiasını davet ediyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyüne gelenler, kendilerini adeta Trabzon'da hissediyor. Köyün dört bir yanı bordo-mavi renklerle süslenirken, köyde yaşayan vatandaşların tamamına yakını Trabzonspor taraftarı olmasıyla dikkat çekiyor.

Evlerinin kapılarını bordo-mavi renklere boyayan Kökez köylüleri, 61 plakalı araçlarıyla da Trabzonspor'a olan bağlılıklarını gözler önüne seriyor. Köyde yıllardır süren bu fanatik sevdanın temellerinin, Trabzonspor'un 1983-1984 sezonunda yaşadığı şampiyonlukla atıldığı öğrenildi. O yıllarda başlayan bordo-mavi aşkı, aradan geçen onlarca yıla rağmen ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Eskil Belediyesi tarafından düzenlenen köyler arası futbol turnuvasına da katılan Kökezspor, sahaya bordo-mavi renkli formalarıyla çıkıyor. Köy halkı, takımlarını turnuva boyunca büyük bir coşkuyla destekliyor. Kökez köyüne kısa süre önce kazandırılan kapalı halı saha da bordo-mavi renklere büründü. Halı sahanın zemininden tribün detaylarına kadar Trabzonspor renklerinin tercih edilmesi, köydeki futbol ve Trabzonspor tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Köy halkı, yeni yapılan kapalı halı sahanın açılışı için Trabzonspor yönetiminden, taraftar gruplarından ve eski ya da mevcut futbolculardan bir veya birkaç ismi Kökez köyünde ağırlamak istediklerini belirtti.

Tuncer Derin: "Açılışımıza Trabzonspor camiasını bekliyoruz"

Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin, Trabzon sevdalısı olduklarını belirterek, "Trabzon sevdamız 70'li yıllara dayanır ama bordo-mavi renkleri taşımamız 1983-1984 sezonunda alınan şampiyonlukla geldi. Köyümüzde 7'den 70'e herkes Trabzonsporlu. Yeni doğan çocuklarımız bile Trabzonspor taraftarı olarak doğuyor. Ayrıca köyümüzde köy imamı ve öğretmenleri bile Trabzonspor taraftarı çıkması bizi mutlu etti. Eskil Belediyesi'nin düzenlediği köyler arası futbol turnuvasına bordo-mavi renkli formamızla katıldık. Köyümüze kendi imkanlarımızla kapalı bir halı saha yaptırdık. Çocuklarımızı yetiştirmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için. Halı sahamızın renkleri bile bordo-mavi renklerden oluşuyor. Kökez köyü, Trabzonspor'un bir altyapısı gibi görünüyor. Bu sebeple kapalı halı sahamızın açılışında, yönetim kurulu üyeleri, taraftar gruplarından ve futbolculardan müsait kim varsa gelmeleri bizleri onurlandıracaktır. Açılışımıza Trabzonspor camiasını bekliyoruz" dedi.

Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ise, "Belediyemizin organize ettiği köyler arası futbol turnuvasında 19 takım yer aldı. Bu 19 takım içerisinde bir tanesi de Kökezspor oldu. Kökezspor takımımızın özelliği, Trabzonspor sevdalısı, köylülerin tamamı Trabzonspor taraftarıdır. Kendi imkanlarıyla köylerine kapalı halı saha yaptırdılar. Bu halı sahanın renklerini Trabzonspor renkleriyle bordo-mavi renklerle donattılar. Halı sahamızın açılışına Trabzonspor camiasını davet ediyorum" diye konuştu.

Kökez köyünün 1983 yılından günümüze kadar Trabzonspor sevdalısı bir köy olduğunu belirten köy halkından Habib Derin de, "Tüm maçlarda bordo-mavi renkli formalarla çıkarız, köy halkımızın tamamı Trabzonspor taraftarıdır. Bunların içerisinde en fanatik taraftar benim sanırım. Çünkü benim kapımın önü bile bordo-mavi renklerden oluşuyor ve ayrıca arabamın plakası bile 61 plaka ile başlıyor. Bize her yer Trabzon. Trabzonspor camiasını köyümüze bekliyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

