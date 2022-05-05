Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar - Son Dakika
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Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

05.05.2022 16:28

- Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, taraftarlar tarafından meşaleler ile deplasman yolculuğuna uğurlandı.

- Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, taraftarlar tarafından meşaleler ile deplasman yolculuğuna uğurlandı.

Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, saat 15.45'te havalimanına gitmek üzere tesislerden ayrıldığı sırada bir grup taraftar, takımlarını meşale yakıp ve tezahüratlarda bulunarak uğurladı. Takım otobüsünün önüne geçen ve selfie yapan taraftarlara futbolcular ve teknik heyet de poz verdi. Bordo-mavili kafileye, havalimanında da yine taraftarlar takımlarına olan desteği sürdürdü.

Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti SPOR Şampiyon Trabzonspor, Hatay'a gitti SPOR Şampiyon Trabzonspor, Hatay'a gitti

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay'a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar - Son Dakika
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