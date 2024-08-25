Bornova 1877, akademi liglerinden çekiliyor - Son Dakika
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Bornova 1877, akademi liglerinden çekiliyor

Bornova 1877, saha bulamama sorunu nedeniyle akademi liglerinden çekilme kararı aldı. Kulüp, antrenman sahası sıkıntıları sebebiyle 11-16 yaş aralığındaki takımların faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

25.08.2024 12:59
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bornova 1877, saha bulamama sorunu nedeniyle akademi liglerinden çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan paylaşımda geçen sezon 6 farklı yaş grubunda akademi liglerine katılım gösterildiği hatırlatılırken, "Bornova İlçe Stadı'nda haftanın 5 günü antrenman yapma hakkımız bulunmaktaydı. Bu sezon için 3 güne düşürülmüştür. Yaşanılacak antrenman sahası sıkıntıları sebebiyle 11-16 yaş aralığındaki takımların faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştır" denildi.

Daha sonra Bornova Belediyesi'nin sorunun çözülmesi adına kulüp yetkilileri ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine kulüpten yapılan paylaşım silindi. Bornova ekibi profesyonel lige çıktığı ilk yıl da A takımda saha sorunuyla karşılaşmıştı. Takım geçen sezon dönem dönem Karşıyaka ve Altay'ın tesislerinde antrenman yapmıştı.

Kaynak: DHA

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