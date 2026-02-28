Bornova 1877, Denizli İdman Yurdu'na Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bornova 1877 takımı sahasında Denizli İdman Yurdu'na tek golle mağlup oldu: 0-1. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Denizli İdman Yurdu 50'nci dakikada Arda Furkan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, kazanan Denizli İdman Yurdu oldu. Bu sonuçla Denizli ekibi puanını 39'a çıkardı, Bornova ekibi ise 18 puanda kaldı.