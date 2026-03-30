Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova 1877 Kümede Kalma Umudunu Sürdürdü

30.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova 1877, Tire 2021 FK'yı 4-2 yenerek kümede kalma umudunu son 3 haftaya taşıdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra Tire 2021 FK'yı 4-2 mağlup eden düşme hattındaki Bornova 1877, 21 puana ulaşarak kümede kalma umudunu son 3 haftaya taşıdı. Tire ekibinin ev sahipliğindeki müsabaka Bornova takımının iç saha maçlarına çıktığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynandı. Kritik haftalarda yaşanan bu gelişme futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Saha avantajını iyi kullanan Bornova 1877'de santrfor Abdulkadir Kuzey, hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Abdulkadir, hat-trick yaptığı topu alarak kızıyla birlikte poz verdi. Son 3 haftada sırasıyla zirve yarışındaki rakipleri Karşıyaka, lider Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'la karşılaşacak olan Bornova 1877, zorlu randevularda lige tutunma savaşı verecek. Ligde önceki sezon Play-Off oynayan yeşil-siyahlılar, geçen sezon 2 puan farklı kümede kalmayı başarmıştı.

ALTAY'IN 5 KURUŞLUK BİLET TEPKİSİ AKILLARA GELDİ

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Altay, sezonun ikinci yarısında Tire 2021 FK ile iç sahada 1-1 berabere kaldığı maçın bilet fiyatlarını 5 kuruştan satışa sunmuştu. Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Herkes ederi kadar. Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş" ifadelerini kullanmıştı. Tire'nin son olarak Altay'ın kümede kalma yarışındaki rakibi Bornova 1877 ile maçını kendi stadı yerine rakibin sahasında oynaması akıllara Sinan Kanlı'nın tepkisini getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:01:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.