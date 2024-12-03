Bornova 1877'nin Kazanamama Serisi 5 Maça Çıktı - Son Dakika
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Bornova 1877'nin Kazanamama Serisi 5 Maça Çıktı

Bornova 1877\'nin Kazanamama Serisi 5 Maça Çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, son oynadığı Belediye Kütahyaspor maçında 3-3 berabere kalarak kazanamama serisini 5 maça yükseltti. Teknik direktör Ercan Kılıç, takımın performansını değerlendirerek pes etmeden mücadele edeceklerini belirtti.

03.12.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta son olarak oynadığı Belediye Kütahyaspor maçından 3-3 beraberlikle ayrılan Bornova 1877, bu sonuçla birlikte kazanamama serisini 5 maça çıkardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona etkili bir giriş yaparak üst üste galibiyetler alan Bornova 1877, daha sonra aldığı sonuçlarla adeta çöküşe geçti. İzmir ekibi, yaşanan bu kötü süreçte 7. haftada teknik direktör Sercan Yıldırım'la yollarını ayırarak Ercan Kılıç'la anlaşma sağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Bornova 1877'nin başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılsa da, daha sonra oynadığı 5 müsabakada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hafta sonu oynanan Belediye Kütahyaspor maçından da 3-3 beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, kazanamama serisini 5 maça çıkarmış oldu.

56 yaşındaki teknik direktör Ercan Kılıç da hafta sonu oynanan ve 9 kişi kalıp 1 puan çıkarmayı başardıkları Belediye Kütahyaspor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Takımın gösterdiği performansına değinen Kılıç, "Belediye Kütahyaspor karşılaşmasında eksik kalmamıza rağmen pes etmeyerek mücadele eden ve karşılığında haklı 1 puan kazandıran futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. İlk yarıda sahanın her bölgesinde yaptığımız yanlış baskılar ve özellikle bire bir oynadığımız her pozisyonda rakibin üstünlük sağlaması, skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının son dakikasında bulduğumuz gol sonrası ikinci devreye üç oyuncu değişikliği ve farklı bir dizilişle daha umutlu başladık. 48. dakikada gördüğümüz kırmızı kart işimizi zorlaştırmasına rağmen, 1 puanı almayı başardık. İşler kötü gittiğinde yüreğimizi sahaya koyduğumuz an çözümler buluruz. Bu maçta tam olarak yaşadığımız bu oldu. Pes etmek yok çalışmaya devam" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bornova 1877'nin Kazanamama Serisi 5 Maça Çıktı - Son Dakika

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