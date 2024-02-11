Bornova 1877, Sivas Dört Eylül'ü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Bornova 1877, Sivas Dört Eylül'ü 1-0 mağlup etti

Bornova 1877, Sivas Dört Eylül\'ü 1-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Bornova 1877, sahasında karşılaştığı Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 81. dakikada Murat Arslan'ın golüyle Bornova ekibi galibiyeti elde etti. Bu galibiyetle Bornova 1877, puanını 31 yaparak ligde 3. sıraya yükseldi.

11.02.2024 18:22
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TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Bornova 1877, sahasında karşılaştığı Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 81.dakikada Murat Arslan, İzmir ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 31 yaparak ligde 3.sıraya yükseldi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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