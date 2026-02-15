Bornova 1877, Uşakspor'a Kaybetti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyetle düşme hattından kurtulduktan sonra geçen hafta Altay'a mağlup olan Bornova 1877 evinde Play-Off yarışındaki Uşakspor'la giriştiği gol düellosunu kaybetti: 2-3. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Uşakspor'un gollerini 11'inci dakikada Bahadır Mehmet, 65'te Muhammed ve 88'de Efecan kaydetti. Bornova 1877'ye 30'uncu dakikada Abdulkadir ve 90'da Arda Furkan'ın golleri puan için yetmedi. Görevden ayrıldıktan 2 hafta sonra hafta içinde Uşakspor'a dönen Teknik Direktör Ergün Penbe ayağının tozuyla takımının 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kırmızı-siyahlı ekip 28 puana ulaşarak Play-Off hattını tekrar yakaladı. Bornova ise 18 puanda kaldı.