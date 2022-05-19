Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta

19.05.2022 11:11
Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Sigortam.Net'e 83-76 mağlup olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak.

MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Play-Off çeyrek final ilk maçında Sigortam.Net'e 83-76 mağlup olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maçın hava atışı saat 15.00'te yapılacak. Bornova rakibini yenerse seri İstanbul'daki üçüncü ve son maça uzayacak. İzmir temsilcisi mağlubiyet durumunda ise yarı final şansını kaçırıp sezonu noktalayacak.


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Kaynak: DHA

Bornova Belediyesi, Karşıyaka, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bornova Belediyesi Karşıyaka rövanşta - Son Dakika


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