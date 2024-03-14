Borussia Dortmund, PSV\'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-1 berabere kaldığı PSV'yi evinde 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 3. dakikada Sancho ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için pozisyonlar bulurken, 90+5. dakikada sahneye Marco Reus çıktı ve Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru olurken, Alman ekibi çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi. İzmir ekibi, mücadeleyi 22-21 önde tamamladığı ilk çeyrekte geriye düşerek soyunma odasına 42-41 yenik gitti. Lenovo Tenerife'nin ikinci yarıda farkı açmasıyla son çeyreğe 70-62 önde giren Pınar Karşıyaka, maçtan 88-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 4. yenilgisini alarak tur atlama şansını kaybetti.
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