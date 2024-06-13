Borussia Dortmund, Teknik Direktör Edin Terzic ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Borussia Dortmund, Teknik Direktör Edin Terzic ile Yollarını Ayırdı

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic ile yollarını ayırdı. Terzic'in görevinden ayrılmak istediği ve kulüp tarafından kabul edildiği açıklandı. Terzic yönetimindeki Dortmund, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ancak Real Madrid'e mağlup oldu. Terzic, yeni sezonda saha kenarında yeni birinin olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

13.06.2024 14:21
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Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terzic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi.

Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

Terzic, yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'da yeni sezonda saha kenarında yeni birisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübe her zaman en iyisini diliyorum ve veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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