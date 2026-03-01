Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... - Son Dakika
01.03.2026 00:01
Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 87. dakikada attığı golle 3-2 yendi. Bu galibiyetle Bayern Münih, puanını 63'e yükselterek en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.

Almanya Bundesliga'nın 24. hafta maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile lider Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 3-2'lik skorla kazandı.

BAYERN MUNIH ZAFERE 87'DE UZANDI

Bayern Münih'e geriye düştüğü maçta galibiyeti getiren golleri 54 ve 70. dakikada Harry Kane, 87. dakikada Joshua Kimmich getirdi. Borussia Dortmund'un gollerini ise 26. dakikada Nico Schlotterbeck ve 83. dakikada Daniel Svensson kaydetti.

HARRY KANE'DEN 30. GOL

Formda bir sezon geçiren İngiliz santrfor Harry Kane, bu sezon Bundesliga'daki gol sayısını 30'a yükseltmeyi başardı.

ŞUBAT AYINDAN ŞAMPİ...

Art arda 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 63 yaptı ve en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 11'e çıkardı. Borussia Dormund, 52 puanda kaldı.

