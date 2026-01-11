Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul\'a götürdü
11.01.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borussia Mönchengladbach, Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki Can Armando Güner için kendilerine resmi bir teklif ulaşmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Onun için teklif yapmadan İstanbul'a götürdüler. Kesinlikle teklif almadık.'' denildi.

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY İÇİN STANBUL'A GELDİ

Galatasaray, transferinde anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'i cuma günü İstanbul'a getirmişti.

SCHRODER'DEN İDDİA: TEKLİF ALMADIK

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Galatasaray'ın anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rouven Schröder, genç oyuncunun Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Onun için teklif yapmadan İstanbul'a götürdüler. Kesinlikle teklif almadık. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor.' dedi.

Borussia Mönchengladbach'tan Galatasaray'a Transfer Yanıtı

İZİN İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre; 18 yaşındaki hücum oyuncusu hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadı ve transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İstanbul'a geldi. Bu durumun Borussia Mönchengladbach yönetiminde rahatsızlık yarattığı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

Borussia Mönchengladbach, Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    bunlar alışık böyle şeylere sonra en temiz biziz hikayeleri. uefa bir gün bunlara bir ceza verecek ve hepsinin aklı gidecek göreceksiniz 8 12 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    ne oldu zorunuza mı gitti :)) 6 7 Yanıtla
  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    Yurt içinde yapıyorlardı artık yurt dışında da başladılar demek ki 6 7 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    Türkiyede gsye normalleştirildi artık yurt dışında da bunları yapnaya başkadılar kurallar var konuyu UEFA götürsünler her türlü hem gs ceza alır hem de futbolcuyu oynatamazlar... 1 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 00:16:17. #7.11#
SON DAKİKA: Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.