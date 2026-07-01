Bosna Hersek, ABD ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te şampiyonanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak Bosna Hersek, hazırlıklarını tamamladı.
San Jose Park'ta teknik direktör Sergej Barbarez yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdman öncesinde Barbarez saha ortasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı.
Pas çalışmasıyla başlayan antrenman top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
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