Bosna Hersek Ümit Milli Futbol Takımı futbolcuları, Macaristan'da tarafsız sahada karşılaştıkları İsrail Ümit Milli Futbol Takımı futbolcularının elini sıkmayarak protesto etti.
2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesinde, Bosna Hersek ile İsrail ümit milli takımları Macaristan'ın Budaörs kentinde karşı karşıya geldi.
Tarafsız sahada oynanan karşılaşma öncesi düzenlenen seremonin ardından Bosna Hersekli futbolcuların büyük bir bölümü, hakemlerle tokalaştıktan sonra İsrailli futbolcularla tokalaşmadı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik tepkiler, dünya genelinde artarken İsrailli sporcular da farklı ülkelerde zaman zaman protesto ediliyor.
Son Dakika › Spor › Bosna Hersek Ümit Milli Takımından Protesto - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?