Bosphorus Cup'ta ilk günün kazananı Arkas Blue Moon

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ta heyecan başladı. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21'inci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ilk gününde yelkenciler kıyasıya bir rekabet yaşadı. Adalar'dan start alan yarışların ilki Kalamış'ta sona erdi. Genel klasmanda liderliğe Arkas Blue Moon takımı yükselirken, ikinci Coca Cola İçecek DAS, üçüncü ise Chocolate oldu.

BOĞAZ YARIŞLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Genel klasmanın yanı sıra BCT2 sıralamasında ise Garanti BBVA Cheese birinci, Falcon Polat Enerji ikinci ve Goldphone Jerapi üçüncü sırada yer aldı. 21. Bosphorus Cup'ta bugün eşsiz İstanbul manzarasının olacağı Boğaz yarışı gerçekleşecek. Boğaz yarışında tekneler Dolmabahçe'den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak.