Bosphorus Cup'ta ilk günün kazananı Arkas Blue Moon - Son Dakika
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Bosphorus Cup'ta ilk günün kazananı Arkas Blue Moon

24.09.2022 12:54
Bosphorus Cup'ta ilk günün kazananı Arkas Blue Moon

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan 21. Bosphorus Cup başladı. 23 Eylül Cuma günü Adalar-Caddebostan parkurunda gerçekleşen yarışların ardından Bosphorus Cup'ta ilk gün sona erdi. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ilk gün, genel klasmanda liderliğe Arkas Blue Moon takımı yükselirken, ikinci Coca Cola İçecek DAS, üçüncü ise Chocolate oldu. 21. Bosphorus Cup, bugün Boğaz yarışıyla devam edecek.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ta heyecan başladı. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21'inci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ilk gününde yelkenciler kıyasıya bir rekabet yaşadı. Adalar'dan start alan yarışların ilki Kalamış'ta sona erdi. Genel klasmanda liderliğe Arkas Blue Moon takımı yükselirken, ikinci Coca Cola İçecek DAS, üçüncü ise Chocolate oldu.

BOĞAZ YARIŞLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Genel klasmanın yanı sıra BCT2 sıralamasında ise Garanti BBVA Cheese birinci, Falcon Polat Enerji ikinci ve Goldphone Jerapi üçüncü sırada yer aldı. 21. Bosphorus Cup'ta bugün eşsiz İstanbul manzarasının olacağı Boğaz yarışı gerçekleşecek. Boğaz yarışında tekneler Dolmabahçe'den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak.

Bosphorus Cup'ta ilk günün kazananı Arkas Blue Moon
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VALİ YERLİKAYA: AĞUSTOS'TA 1 MİLYON 665 BİN 983  TURİST GELDİ. VALİ YERLİKAYA: AĞUSTOS'TA 1 MİLYON 665 BİN 983  TURİST GELDİ. İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek

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SON DAKİKA: Bosphorus Cup'ta ilk günün kazananı Arkas Blue Moon - Son Dakika
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