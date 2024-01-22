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Yunan taraftar Fatih Terim'i vücuduna kazıttı - Son Dakika
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Yunan taraftar Fatih Terim'i vücuduna kazıttı

Yunanistan'ın Panathinaikos takımına imza attığı günden beri 6 maça çıkan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim, taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor. Bir Panathinaikos taraftarı bacağına tecrübeli teknik adamın dövmesini kazıttı.

22.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:42
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Yunanistan takımı Panathinaikos'a imza attığı günden beri 6 maça çıkan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim'e duyulan sevgi giderek artıyor. Bir Panathinaikos taraftarı bacağına tecrübeli teknik adamın dövmesini yaptırdı.

BACAĞINA TERİM'İN DÖVMESİNİ KAZITTI

Yeni takımına geldiği günden beri adından söz ettiren Terim, taraftarlardan büyük ilgi görüyor. Bir Panathinaikos taraftarı tecrübeli teknik adamın dövmesini bacağına yaptırdı.

Boşuna 'İmparator' demiyoruz! Yunan taraftar Fatih Terim'i vüuduna kazıttı

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Yeşil-beyazlılarla toplamda 6 maça çıkan Terim, söz konusu mücadelelerde 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Başarılı teknik adamın karnesi göz doldurmaya devam ediyor.

Boşuna 'İmparator' demiyoruz! Yunan taraftar Fatih Terim'i vücuduna kazıttı
Yunan taraftar Fatih Terim\'i vücuduna kazıttı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Efe Efe: Zaten bir futbolcu bir yerlere kadar geldiyse mutlaka bir yeteneği vardır önemli olan o yeteneği ortaya çıkartacak enerji veren adamdır o da Fatih Terim dir Yanıtla 21 22

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan taraftar Fatih Terim'i vücuduna kazıttı - Son Dakika
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