BOTAŞ, Beşiktaş'ı Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

BOTAŞ, Beşiktaş'ı Mağlup Etti

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı 78-69 yenerek galibiyet elde etti.

31.01.2025 20:46
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Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Aydın Karaçam, Münevver Özemre

BOTAŞ: Allen 20, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Cuic 2, Dantas 26, Cave 17, Büşra Akbaş 5, Işık Su Güven 2, Buket Ünal, Melike Yalçınkaya

Beşiktaş: Peterson 12, Winterburn 15, Elif Bayram 12, Krajisnik 14, Fagbenle 16, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-35

3. Periyot: 65-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Beşiktaş'ı 78-69 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor BOTAŞ, Beşiktaş'ı Mağlup Etti - Son Dakika

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