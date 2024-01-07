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BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi - Son Dakika
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BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi. Maçta BOTAŞ'ın en skorer oyuncuları Weaver 17, Mack 14 ve Manolya Kurtulmuş 18 sayıyla öne çıktı. ÇBK Mersin'de ise Asena Yalçın 19 ve Williams 15 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu.

BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin\'i 83-79 yendi
07.01.2024 - 19:47,
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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 19, Williams 15, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı, Kiss 9, Melis Gülcan 5, Cornelius 4, Hollingsworth 9,

BOTAŞ: Weaver 17, Mack 14, Manolya Kurtulmuş 18, Allen 17, Reimer 15, Hatice Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Burcu Büyükayan, Ceren Taylan 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 38-44

3. Periyot: 56-59

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi.

Kaynak: AA
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Servet Tazegül, ING Bank, Mersin, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi - Son Dakika
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