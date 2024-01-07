18:06 • •
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 19, Williams 15, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı, Kiss 9, Melis Gülcan 5, Cornelius 4, Hollingsworth 9,
BOTAŞ: Weaver 17, Mack 14, Manolya Kurtulmuş 18, Allen 17, Reimer 15, Hatice Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Burcu Büyükayan, Ceren Taylan 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 38-44
3. Periyot: 56-59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi.
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