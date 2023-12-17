BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup etti

16:33 • •
14:54 • •
Salon: Ankara
Hakemler: Erhan Gürsel, Burak Aktaş, Umut Memiş
BOTAŞ: Weaver 22, Reimer 10, Lindsay 15, Mack 21, Manolya Kurtulmuş 15, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran, Buket Ünal
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 18, Holmes 20, Cuic 15, Ayşegül Günay Aladağ 7, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Damla Gezgin, Merve Arı, Fatmanur Karakaş
1. periyot: 24-20
Devre: 40-36
3. periyot: 57-43
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-64 mağlup etti.
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