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BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-64 mağlup etti. Maçın salonu Ankara'da gerçekleşti ve hakemler Erhan Gürsel, Burak Aktaş ve Umut Memiş'ti. BOTAŞ'ın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Weaver oldu.

BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup etti
17.12.2023 - 16:11,
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Salon: Ankara

Hakemler: Erhan Gürsel, Burak Aktaş, Umut Memiş

BOTAŞ: Weaver 22, Reimer 10, Lindsay 15, Mack 21, Manolya Kurtulmuş 15, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran, Buket Ünal

Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 18, Holmes 20, Cuic 15, Ayşegül Günay Aladağ 7, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Damla Gezgin, Merve Arı, Fatmanur Karakaş

1. periyot: 24-20

Devre: 40-36

3. periyot: 57-43

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-64 mağlup etti.

Kaynak: AA
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