Salon: Ankara
Hakemler: Tolga Edis, Nihat Çetin, Fatih Kurt
BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 7, Dantas 14, Cave 17, Allen 25, Rana Uçar, Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya
OGM Ormanspor: Sutton 9, Aokuso 17, Sissoko 10, Berger 13, Manolya Kurtulmuş 9, Duygu Özen 2, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 4
1. Periyot: 21-24
Devre: 36-41
3. Periyot: 59-57
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, ağırladığı OGM Ormanspor'u 79-67 mağlup etti.
Bu sonuçla BOTAŞ, ligde 4. galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
Son Dakika › Spor › BOTAŞ, OGM Ormanspor'u Yendi - Son Dakika
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