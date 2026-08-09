BOTAŞ Yeni Sezona 7 Transfer ile Giriyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, yeni sezon öncesi kadrosuna 7 oyuncu kattı.

Başkent ekibi, Sehernaz Çidal, Petra Holesinska, Simge Tokmak, Jamie Nared, Duygu Özen, Nia Clouden ve Evelyn Akhator ile sözleşme imzaladı.

BOTAŞ ayrıca Selin Rachel Gül ve Işılay Eğin'in sözleşmelerini bir yıl daha uzattı.