Çin'de Zhejiang FC forması giyen ve çarşamba günü 11. kattan düşmesinin ardından hayatını kaybeden Aaron Boupendza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Aaron Boupendza'nın vefatından birkaç saat sonra kulübü Zhejiang FC, lig maçlarına devam etme kararı aldı. Vefatın ardından maç sırasında takım arkadaşlarının hiçbir şey olmamış gibi gol sevinci yaşaması izleyenleri hayrete düşürdü.
2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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