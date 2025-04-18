Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Spor

Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü

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Çin'in Zhejiang FC takımında oynayan ve çarşamba günü 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza'nın vefatından birkaç saat sonra takımı maçlara devam etme kararı aldı. Boupendza'nın takım arkadaşlarının maç sırasında gol sevinci yaşaması izleyenleri şaşırttı.

18.04.2025 09:00  Güncelleme: 09:07
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Çin'de Zhejiang FC forması giyen ve çarşamba günü 11. kattan düşmesinin ardından hayatını kaybeden Aaron Boupendza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GOLE SEVİNDİLER

Aaron Boupendza'nın vefatından birkaç saat sonra kulübü Zhejiang FC, lig maçlarına devam etme kararı aldı. Vefatın ardından maç sırasında takım arkadaşlarının hiçbir şey olmamış gibi gol sevinci yaşaması izleyenleri hayrete düşürdü.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.

Boupendza\'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
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Hatayspor, Zhejiang, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • UğuR DURAN:
    Çin'den beklentiniz tam olarak nedir? 30 2 Yanıtla
  • Gökhan Sarı:
    herkes biz değil malesef 20 4 Yanıtla
  • Serkan Yıldırım:
    yolda adam ölse ,kaza olsa dönüp arkasina bakmayan bir millet , çok da umurlarinda değildir yani . 8 1 Yanıtla
  • recep balcı:
    neden herkesi kendimize kıyaslıyoruz orası Çin oranın kültürü farklı adamların çok da şeyinden 7 1 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    çok rahat çok profesyonel 1 2 Yanıtla
  • Sinan Balkaya:
    Bir köpek intihar etseydi yas tutarlardı insan neki 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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