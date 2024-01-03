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Bozdoğan'da Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Voleybol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Bozdoğan'da Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Bozdoğan İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu ve kupalarını Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe ve ilçe protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bozdoğan\'da Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü Kutlamaları Kapsamında Voleybol Turnuvası Düzenlendi
03.01.2024 - 11:49,
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'kurumlar arası voleybol turnuvası' sona erdi.

Bozdoğan'da cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Oynanan son müsabakada rakibini mağlup eden Bozdoğan İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Müsabakanın ardından Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan Hakimleri Muhammet Fatih Tuncal ve Büşra Nur Cankurt, Cumhuriyet Savcısı Hasan Erdoğan ve ilçe protokol üyeleri turnuvanın şampiyonu Bozdoğan İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularına kupalarını takdim etti. Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, turnuva şampiyonu olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı başta olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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