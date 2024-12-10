Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 8. Galibiyetini Aldı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, hafta sonu net bir skorla galibiyet alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na tebrik etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Kadınlar KFC 1. Ligi A Grubu'bnun 11'inci hafta maçında konuk ettiği Balıkesir temsilcisi Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1 yendi. Ligde üst üste 8'inci galibiyetini alan takımı tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Maçın genelinde üstün bir oyun sergileyen Bizim Kızlar maçın ilk setini 18-25 kaybetti. 2'inci seti 25-20, 3'üncü seti 25-23 ve son seti ise; 25-17 alarak maçı 3-1 kazandı. Buradan tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik heyete tebriklerimi sunuyorum. Ligin 12'inci haftasında yani ligin ikinci yarısında 15 Aralık 2024 Pazar günü saat 14.00'te Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını konut edeceğiz. Tüm voleybol severleri maça davet ediyorum" dedi. - BİLECİK