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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bilecik Belediyespor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bilecik Belediyespor'u 3-1 Yendi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de Bilecik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakada Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları üstünlük sağlayarak galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl de maçı izlemeye katıldı ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bilecik Belediyespor\'u 3-1 Yendi
14.01.2024 - 17:15,
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında oynadığı Bilecik Belediyespor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Tempolu geçen müsabakada Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakibine karşı üstünlük göstererek maçı 3-1 kazandı. Müsabakanın ardından Bozüyüklü kızlar galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maçı izlemeye gelenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl yer aldı. Bozüyüklü taraftarlar ise takımını destek vermek için salona akın etti. Polis ekipleri tarafından önlem alınan karşılaşmada tatsızlık yaşanmadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bilecik Belediyespor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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