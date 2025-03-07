Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off'ta 3. Oldu - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off'ta 3. Oldu

Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off\'ta 3. Oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi Play-Off maçlarında 3 maç sonucunda bir galibiyet alarak grubunu 3. sırada tamamladı.

07.03.2025 10:43  Güncelleme: 10:45
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin Play-Off maçlarında yaptığı 3 maçın ardından aldığı tek galibiyetle grubunu 3'üncü olarak tamamladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar KFC 1. Ligi'nin Play-Off maçlarının ilk maçını Papara Göztepe ile oynayan 'Bizim Kızlar' maçı 3-1 kaybetti. İkinci maçını İlbank ile oynayarak bu maçı da 3-0 kaybeden, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü son maçında Bolu Belediye Spor'u ilk seti 25-20, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-13 sonuçlarla 3-0 kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off'ta 3. Oldu - Son Dakika

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