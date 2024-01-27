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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sakarya'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sakarya'ya 3-0 mağlup oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 13. haftasında Sakarya Voleybol Takımı'na deplasmanda 3-0 yenildi. Maçı takım sponsorları, teknik ekipler, taraftarlar ve voleybolseverler ilgiyle izledi. 'Bizim Kızlar'ın sezon boyunca gösterdiği başarılı performanslar, dikkat çekti. Son maçlarını Eskişehir Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı ile oynayacaklar.

Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sakarya\'ya 3-0 mağlup oldu
27.01.2024 - 16:42,
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 13. haftasında deplasmanda Sakarya Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek 3-0 mağlup oldu.

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takım sponsorları, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolseverler ilgi ile izledi. Oldukça heyecanlı geçen maçta ilk seti (25-20), ikinci seti (25-16) ve 3. seti (25-20) kaybeden "Bizim Kızlar" Sakarya'dan 3-0 mağlup ayrıldı. Sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanslarıyla her zaman göz dolduran "Bizim Kızlar" 10. gruptaki mücadelelerinin son maçını Eskişehir Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı ile oynayacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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