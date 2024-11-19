Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı V.bank Maçına Hazırlanıyor

Spor

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bu hafta evinde oynayacağı V.bank maçının hazırlıklarına başladı.

KFC Kadınlar Voleybol 1.Ligi A Grubu'ndan son maçlarda aldığı başarılar sonuçlar sonrası 12 takımlı grupta 4. sıraya yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te evinde oynayacağı V.bank maçının hazırlıklarına başladı.

"Oynanacak kritik maçta taraftarlarımızın desteği en önemli gücümüz olacak"

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yönetiminden takımın durumu hakkında yapılan açıklamada "Ligde sırasıyla Sakarya Voleybol, Çanakkale Belediye Spor, Havran Belediye Spor, Bodrum Belediye Bodrum Spor ve Beykoz Belediye Spor müsabakalarını kazanan takımımız play-off potasında yer alıyor. Rakibimiz ise geçtiğimiz hafta sahasında Bodrum Belediye Bodrum Spor'a 3-2 mağlup oldu. Pazartesi ve salı günü izinli olarak geçiren temsilcimiz çarşamba günü yapacağı çift antrenman ile maçın hazırlıklarına başlayacak. Hafta boyu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek takımımızda moraller yüksek. Bozüyük'te oynanacak kritik maçta taraftarlarımızın desteği en önemli gücümüz olacak" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK