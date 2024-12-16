Bozüyük Kadın Voleybol Takımı'ndan 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika
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Bozüyük Kadın Voleybol Takımı'ndan 3-0'lık Galibiyet

Bozüyük Kadın Voleybol Takımı\'ndan 3-0\'lık Galibiyet

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Maçta takımın tarihi destek gördüğü ve 9. galibiyetini alarak lige güçlü bir başlangıç yaptığı vurgulandı.

16.12.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nin 12. haftasında misafir ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yendi. Son 9 maçta arka arkaya aldıkları galibiyetlerle 9'da 9 yapan "Bizim Kızlar" ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri, takım sponsorları, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler büyük bir heyecanla izledi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu maç öncesinde takıma başarılar diledi. Maç öncesinde salona gelenleri karşılayan animasyon ekibi, transformers karakterleri ile yoğun ilgi gördü. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren transformers karakterleri salon içerisinde de çocukları selamladı ve takıma destek verdi.

Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta taraftarlar da maç boyunca tezahüratlarıyla takıma moral verdi. Maçın genelinde üstün bir oyun sergileyen ancak setlerde ki birbirine yakın sayılar nedeniyle heyecanın hep doruk noktasında olduğu maçta "Bizim Kızlar" ilk ve ikinci seti (26-24), üçüncü ve son seti de (27-25) alarak maçı 3-0 kazandı.

Maç bitiminde Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek takımı ve teknik ekibi büyük bir coşkuyla tebrik etti. Galibiyet sevincini sporcularla ve taraftarlarla paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu takıma başarılarının devamını diledi.

"Bizim Kızlar" 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda, Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Kadın Voleybol Takımı'ndan 3-0'lık Galibiyet - Son Dakika

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