Bozüyük Tarım Spor, EBVHO Futbol Turnuvası\'nda şampiyon oldu

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (EBVHO) tarafından düzenlenen futbol turnuvasında kupayı Bozüyük Tarım Spor kazandı.

Eskişehir'de bu yıl 2'incisi gerçekleşen geleneksel futbol turnuvasına Eskişehir ve Bilecik illerinde çalışan veteriner hekimlerin kurduğu toplam 9 takım katıldı. Yaklaşık 10 hafta süren turnuvada birinci olan Bozüyük Tarım Spor futbol takımı kupanın sahibi oldu. Turnuvanın sonunda açıklama yapan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Yuva; "İki buçuk ay süren etkinliğimizde bizlere en büyük desteği veren EBVHO Futbol Komitesi üyeleri, tüm takım oyuncularımız ve kıymetli ailelerimize çok teşekkür eder saygılarımı sunuyorum " dedi.

Öte yandan, turnuvanın bir bölümünde de veteriner hekimlerin çocuklarının da oynadığı mini bir çocuk futbol turnuvası düzenlendiği ve çocuklara madalya ve kitap hediye edildiği öğrenildi. - BİLECİK