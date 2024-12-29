Bozüyük Vitraspor'un Galibiyeti ve Yeni Stadyum Coşkusu - Son Dakika
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Bozüyük Vitraspor'un Galibiyeti ve Yeni Stadyum Coşkusu

Bozüyük Vitraspor\'un Galibiyeti ve Yeni Stadyum Coşkusu

Bozüyük Vitraspor, yeni stadyum açılışında Sapanca Gençlikspor'u 4-0 yenerek sevinç yaşattı.

29.12.2024 17:22
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Bozüyük Vitra spor taraftarları, hem takımının galibiyetine hem de şehir stadının açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadılar.

Uzun yıllar kullanılamayan Bozüyük Şehir Stadyumu, geçtiğimiz aylarda yapılan yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından açıldı. Yeni açılan şehir stadında oynanan Bölgesel Amatör Lig'inde yer alan Bozüyük Vitraspor-Sapanca Gençlikspor müsabakasında ev sahibi takım Bozüyük Vitraspor karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk yarından baskılı oyun sergilen Bozüyük Vitraspor dakika 32'de Eray Akdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 37. dakikada kaleciyle karşı karşı kalan Ferhat Yalçın topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a taşıdı. Dakika 45+1'de Hakan Demir'in attığı golle ev sahibi takım Bozüyük devre arasına 3-0 galip girdi. Maçın ikinci yarısında ise dakika 56'da Hakan Demir'in bulduğu golle skor 4-0 oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi takım haftayı galibiyetle kapadı.

Maçı izlemeye gelen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, devre arasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Şefik Aygöl açıklamasında, "Biz şimdi sporseverlerle birlikte maç izliyoruz. İlk önce bunun mutluluğunu ifade etmek istiyorum. Stadın açılış gününde de Bozüyük Vitraspor'un ilk yarıyı 3-0 kapatması yönünde de mutlu olduk. Mart ayında ihalesi yapılan ve yenilenme çalışmaları sonrası stadımızı bugün sporseverlerle buluşturmanın bizde mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah arkasında görünen açık alanda da kapalı yüzme havuzu ile ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Anacak bunu da ifade etmek istiyorum. Bugünden itibaren hazırlıklarını yapacağız. Vatandaşlarımız hafta içi hafta sonu bu stadı kullanabilecekler. Burada spor çalışmaları yapabilecekler. Bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Ben yeniden stadımızın Bozüyük'ümüze, şehrimize, Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı arzuluyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Vitraspor'un Galibiyeti ve Yeni Stadyum Coşkusu - Son Dakika

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