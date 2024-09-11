Bozüyük Vitraspor Bursaspor'la Kapışıyor - Son Dakika
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Bozüyük Vitraspor Bursaspor'la Kapışıyor

Bozüyük Vitraspor Bursaspor\'la Kapışıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçını yarın Bursaspor'la karşı karşıya gelecek olan Bozüyük Vitraspor, hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Bozüyük Vitraspor Teknik Direktörü Mustafa Atalan, Bursaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

11.09.2024 10:52
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçını yarın Bursaspor'la karşı karşıya gelecek olan Bozüyük Vitraspor, hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 16: 00'da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan Bursaspor'la karşılaşacak olan Bozüyük Vitraspor, Yeşilkent Sentetik Sahasında kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

"Bursaspor, saygı duyduğumuz bir camia"

Zorlu Bursaspor maçı öncesi açıklama İHA'ya açıklama yapan Bozüyük Vitraspor Teknik Direktörü Mustafa Atalan, takım olarak en güzel işler çıkarıp ilçeye tekrar güzel günler yaşatmak istediklerini söyledi. Atalay, " Ziraat Türkiye Kupasında büyük bir camiayla ile eşleştik. Bursaspor saygı duyduğumuz bir camia. Süper Lig'de şampiyonluk görmüş. İlçemiz adına hayırlı olsun. Burada olmalarından mutluyuz. Kendi ilçemizde misafir etmek isterdik ama saha yapım çalışması olduğundan dolayı maçı Bilecik'te oynayacağız. Bakalım göreceğiz. İnşallah biz çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparız. Şehrimize bir heyecan geldi. Umarım öylede devam eder. Bugün kondisyon ve taktik çalışması yapıyoruz. Yeni kurulan bir takımız. Yaklaşık 14 tane idman yaptık. Hala transfer çalışmalarımızda devam ediyor. İnşallah bu haftada Ziraat Türkiye Kupası maçında da hep birlikte takım olarak en güzel işleri yapıp ilçemize tekrar güzel günler yaşatmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Yarın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanacak olan Bozüyük Vitraspor- Bursaspor maçını Emre Küçük yönetecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bozüyük Vitraspor Bursaspor'la Kapışıyor - Son Dakika

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