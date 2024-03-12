Bozüyükspor Kulüp Başkanı Selami Yıldız, Bozüyükspor'u profesyonel lige çıkarabilmek için yönetim olarak kolları sıvadıklarını söyledi.
Bozüyükspor'un bir marka değeri olması gerektiğini vurgulayan Selami Yıldız; "2019 yılında kurduğumuz Bozhüyükspor Kulübü Derneğinin adını meşakkatli bir süreç sonunda 2023 yılı sonunda Bozüyükspor Kulübü olarak değiştirdik. Geçtiğimiz günlerde Bilecik ASKF toplantı salonunda 2. Amatör kuralarını çektik. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Futbolcu arayışımız sürerken çeşitli seçme organizasyonları düzenledik. Alt yapımızdan yetişen gençler ve Bozüyükspor adını duyduklarında hiçbir karşılık beklemeden bende oynamak istiyorum diyen evlatlarımız var. Lisans işlemlerini halletmek üzereyiz. Nasip olursa 2. Amatör küme maçları 26 Nisan itibariyle başlayacak çektiğimiz kuraya göre ilk hafta Bozüyükspor bay durumunda. Bilecik 2. Amatör kümeleri A, B ve C olmak üzere üç gruptan oluşmakta. Her grubun lideri 1. Amatör kümeye çıkmaya hak kazanacak. Küme maçlarında 2. sırada yer alan takımlar ise kendi aralarında play of maçları oynayacak ve dördüncü takım belirlenecek. Eylül yada Ekim ayı içerisinde de 1. Amatör küme maçları oynanacak. Bu süreç her ne kadar zorlu gözükse de doğru yönetimle Bozüyükspor için zafer olacaktır. Bozüyükspor' un bir marka değeri olmalıdır. Yaklaşık 12 yıldır bu ilçede futbol öksüz kalmıştır. Her zaman dediğim gibi Dünyada sporun lokomotifi futboldur. Lakin lokomotifi hareket etmek için yakıt ister. Biz bu kıymetli yakıtı yere göğe saçıp ziyan etmeden kullanmak için haddimizi bilerek yola çıktık" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Bozüyükspor Kulüp Başkanı: Bozüyükspor'un bir marka değeri olmalıdır - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirterek, şehir ve ülkenin daha iyi bir geleceğe ulaşacağını vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı ve hediye verdi.
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Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), doğaseverleri Çatalköprü-Yukarıbozkır parkurunda buluşturdu. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş etkinliği, doğanın güzellikleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.
Trendyol 1.Lig'in 27. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından Karaçayır'da bulunan tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Ligde 42 puanla 7. sırada bulunan Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor.
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