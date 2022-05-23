Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bozyazı'da bir kafede düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya 10 yaş altı, 8 yaş altı ve açık olmak üzere 3 kategoride 147 satranç sporcusu katıldı. İki gün süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele eden sporculardan 10 yaş altı grubunda Ahmet Emir Yılmaz birinci, Ali Ege Tomay 2'inci, Atanur Togrul 3'üncü oldu. 8 yaş ve altında ise Ersan Ali Kılıç birinci, Serhat Kadim 2'inci, Muhammed Bedirhan Karadağ 3'üncü oldu. Turnuvanın açık kategorisinin ilk üçlüsü ise sırayla Kaan Şahin, Ahmet Fetullah Tok ve Yusuf Yıldırım oldu.

Bozyazı Satranç Federasyonu Temsilcisi Yavuz Özcan, bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Milli bayramlarımızda sık sık bu turnuvaları düzenlemeye çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında üç ayrı yaş kategorisinde 147 katılımcımız yarıştı. Sporun küçük yaşlardan itibaren yapıldığında sporcularımızın başarılarının daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca, çocukların özellikle zamanın bağımlılığı olan dijital bağımlılıktan kurtulması için sportif etkinliklere ağırlık verilmeli ve artırılmalıdır. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif faaliyetlere yönlendirilmeliyiz. Etkinlik gayet güzel geçti. Aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı. Çok güzel oldu. Tüm katılımcılara ve desteğini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.

Satranç turnuvasında çocuklarını yalnız bırakmayan aileler ise turnuvanın çok yararlı olduğunu ve çocukların zihinsel olarak gelişimine katkı sunduğunu, bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasından yana olduklarını belirterek, turnuvayı düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - MERSİN