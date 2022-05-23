Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

23.05.2022 11:29
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bozyazı'da bir kafede düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya 10 yaş altı, 8 yaş altı ve açık olmak üzere 3 kategoride 147 satranç sporcusu katıldı. İki gün süren 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Satranç Turnuvasında kıyasıya mücadele eden sporculardan 10 yaş altı grubunda Ahmet Emir Yılmaz birinci, Ali Ege Tomay 2'inci, Atanur Togrul 3'üncü oldu. 8 yaş ve altında ise Ersan Ali Kılıç birinci, Serhat Kadim 2'inci, Muhammed Bedirhan Karadağ 3'üncü oldu. Turnuvanın açık kategorisinin ilk üçlüsü ise sırayla Kaan Şahin, Ahmet Fetullah Tok ve Yusuf Yıldırım oldu.

Bozyazı Satranç Federasyonu Temsilcisi Yavuz Özcan, bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Milli bayramlarımızda sık sık bu turnuvaları düzenlemeye çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasında üç ayrı yaş kategorisinde 147 katılımcımız yarıştı. Sporun küçük yaşlardan itibaren yapıldığında sporcularımızın başarılarının daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca, çocukların özellikle zamanın bağımlılığı olan dijital bağımlılıktan kurtulması için sportif etkinliklere ağırlık verilmeli ve artırılmalıdır. Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif faaliyetlere yönlendirilmeliyiz. Etkinlik gayet güzel geçti. Aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı. Çok güzel oldu. Tüm katılımcılara ve desteğini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından dereceye girenlere madalyaları verildi.

Satranç turnuvasında çocuklarını yalnız bırakmayan aileler ise turnuvanın çok yararlı olduğunu ve çocukların zihinsel olarak gelişimine katkı sunduğunu, bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasından yana olduklarını belirterek, turnuvayı düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - MERSİN

Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

YORUMLAR
500
SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı SOLOTÜRK, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı Çerkezköy 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı Çerkezköy 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Bozyazı, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:47:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement