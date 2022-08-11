Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim - Son Dakika
Üye Girişi

Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim

11.08.2022 23:38
Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim

Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, "Gururluyum, her şeyi yapmaya çalıştık. Başakşehir favoriydi ama daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim" dedi.

Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, "Gururluyum, her şeyi yapmaya çalıştık. Başakşehir favoriydi ama daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir, Breidablik'i sahasında 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, açıklamalarda bulundu. Kendileri adına zor bir maç olduğunu belirten Thorvaldsson, "Başakşehir iyi bir takım. Baskılı başlamaya çalıştık ama top kayıpları yaptık. Gururluyum, her şeyi yapmaya çalıştık. Başakşehir favoriydi ama daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim" diye konuştu.

Başakşehir'in takım olarak iki maçta da iyi oyun ortaya koyduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Tüm takım iyiydi. Bekler iyiydi. Oldukça memnunum böyle bir takıma karşı oynadığım için" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, " Türkiye'den bir teklif almanız halinde neler düşünürsünüz?" şeklinde gelen soruya ise "Asla bilemezsiniz, bir şans gelir ise o zaman görürüz" şeklinde cevap verdi."BAŞAKŞEHİR'E KARŞI OYNADIĞIMIZ MAÇLAR BİZE ENERJİ VERECEK"

Avrupa'dan elenmenin kendileri adına lig şampiyonluğunda avantaj sağlayabileceğini belirten Thorvaldsson, "Avrupa'nın dışında kalmak istemediğim bir durum. 3 günde bir maç oynamak zor oluyor. 3 turnuvaya aynı anda konsantre olmak zor. Başakşehir'e karşı oynadığımız maçlar bize enerji verecek. Pazartesi günü son şampiyona karşı bir maçımız var. Bu da bizim için avantaj olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir-Breidablik maçının ardından Medipol Başakşehir-Breidablik maçının ardından Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde turladı Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde turladı
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:51 Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:46 Hakkari Yüksekova'da görülen Süper Ay kendine hayran bıraktı
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:42 ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 23:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Oskar Thorvaldsson: Daha az farklı kaybetmeyi tercih ederdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement