Arjantin'in Brezilya ile karşı karşıya geldiği mücadele polisin Arjantinlilere saldırması nedeniyle geç başladı. Gördüğü manzara karşısında şoka giren ve oldukça sinirlenen Messi hemen takımı sahadan çekti.
Brezilya'nın milli marşının okunduğu sırada Brezilya polisi, Arjantinli taraftarlara copla saldırdı. Bunun üzerine Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez tribüne atlarken polise saldırdı. Çıkan kaos sonrası Arjantin'in kaptanı Messi takımı sahadan çekti.
Yaklaşık 20 dakika sonra olaylar yatışırken, çok sayıda taraftar yaralandı. Mücadeleyi Arjantin, Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı. Sambacılar böylece üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
İşte olaylardan görüntüler:
Son Dakika › Spor › Brezilya-Arjantin maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlara yapılan sonrası Messi takımı sahadan çekti - Son Dakika