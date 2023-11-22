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Brezilya-Arjantin maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlara yapılan sonrası Messi takımı sahadan çekti - Son Dakika

Brezilya-Arjantin maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlara yapılan sonrası Messi takımı sahadan çekti

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maçta ortalık fena karıştı. Brezilya'nın milli marşı okunurken polisin Arjantinli taraftarlara jopla saldırması üzerine olaylar patlak verdi. Bunun üzerine Lionel Messi, takımı sahadan çekerken ortamın yatışması sonrası takım yeniden sahaya çıktı.

22.11.2023 - 08:32,  Güncelleme: 09:55
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Arjantin'in Brezilya ile karşı karşıya geldiği mücadele polisin Arjantinlilere saldırması nedeniyle geç başladı. Gördüğü manzara karşısında şoka giren ve oldukça sinirlenen Messi hemen takımı sahadan çekti.

MESSİ TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Brezilya'nın milli marşının okunduğu sırada Brezilya polisi, Arjantinli taraftarlara copla saldırdı. Bunun üzerine Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez tribüne atlarken polise saldırdı. Çıkan kaos sonrası Arjantin'in kaptanı Messi takımı sahadan çekti.

ARJANTİN TEK GOLLE KAZANDI

Yaklaşık 20 dakika sonra olaylar yatışırken, çok sayıda taraftar yaralandı. Mücadeleyi Arjantin, Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı. Sambacılar böylece üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

İşte olaylardan görüntüler:

Brezilya-Arjantin maçında skandal görüntüler! Messi takımı sahadan çekti
Brezilya-Arjantin maçında skandal görüntüler! Messi takımı sahadan çekti
Brezilya-Arjantin maçında skandal görüntüler! Messi takımı sahadan çekti
Brezilya-Arjantin maçında skandal görüntüler! Messi takımı sahadan çekti

Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya-Arjantin maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlara yapılan sonrası Messi takımı sahadan çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya-Arjantin maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlara yapılan sonrası Messi takımı sahadan çekti - Son Dakika
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