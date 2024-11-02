Brezilya\'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı

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Brezilya Serie A'da Fluminense ile Gremio karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın son dakikaları ilginç bir ana sahne oldu.

OYUNA GİRMEYE HAZIRLANIYORDU, HOCASI KULÜBEYE GERİ GÖNDERDİ

Fluminense Teknik Direktörü Mano Menezes, 2-1 önde oldukları 90. dakikada Marcelo'yu oyuna almak için yanına çağırdı. Marcelo maça girmek için saha kenarına geldiğinde hocasıyla bir diyalog yaşadı. Konuşma sonrası sinirlendiği gözlemlenen Menezes, Marcelo'ya tepki gösterip deneyimli sol beki kulübeye geri gönderdi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öte yandan hocasının bu kararının ardından neye uğradığını şaşıran Marcelo'nun bu şaşkınlığı, yüz ifadesine de net bir şekilde yansıdı. Tecrübeli futbolcu, anlam veremediği karar sonrasında kulübenin yolunu tutarken yayına yansıyan bu anlar da sosyal medyada viral oldu.

MELO DA KÜLÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Fluminense 90+9'da penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. Felipe Melo söz konusu maçın 90+10. dakikasında yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.