Brezilya'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Brezilya'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı

Geniş Video İzle

Brezilya Serie A'da oynanan Fluminense-Gremio maçında ilginç bir olay yaşandı. Fluminense'nin tecrübeli sol beki Marcelo, oyuna girmek için hazırlandığı sırada hocasıyla arasında geçen konuşma sonrasında kulübeye geri gönderildi.

02.11.2024 17:19  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Serie A'da Fluminense ile Gremio karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın son dakikaları ilginç bir ana sahne oldu.

OYUNA GİRMEYE HAZIRLANIYORDU, HOCASI KULÜBEYE GERİ GÖNDERDİ

Fluminense Teknik Direktörü Mano Menezes, 2-1 önde oldukları 90. dakikada Marcelo'yu oyuna almak için yanına çağırdı. Marcelo maça girmek için saha kenarına geldiğinde hocasıyla bir diyalog yaşadı. Konuşma sonrası sinirlendiği gözlemlenen Menezes, Marcelo'ya tepki gösterip deneyimli sol beki kulübeye geri gönderdi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öte yandan hocasının bu kararının ardından neye uğradığını şaşıran Marcelo'nun bu şaşkınlığı, yüz ifadesine de net bir şekilde yansıdı. Tecrübeli futbolcu, anlam veremediği karar sonrasında kulübenin yolunu tutarken yayına yansıyan bu anlar da sosyal medyada viral oldu.

MELO DA KÜLÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Fluminense 90+9'da penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. Felipe Melo söz konusu maçın 90+10. dakikasında yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Brezilya\'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı

Felipe Melo, Gremio FBPA, Fluminense, Brezilya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    5saray bu ülkenin beka sorunudur 15 44 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    ferosun a nnnasi bu ülkenin namus sorunudur 23 2 Yanıtla
  • OEferaddd:
    OEferadınn an nna bacc cılarının beka reet sorunları varmış yardımcı olalım alesine :D:D::DD 11 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    beka sorunu bir cincon iki ferhat üç sudem melis 3 7 Yanıtla
  • Hasan Arguner:
    Ne var olamaz mı hay allahım ya olaya bak ölü diriliyor da marcelo kim... 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    özgür bacın hepimizindir rahat ol 0 0 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    Ferhat swnde son dk beka sorunusun kardes 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:26:10. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.