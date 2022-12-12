Dünya Kupası'nda büyük bir yıkım yaşayan ve çeyrek final turunda elenen Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verilmişti. Sambacılar, yeni hoca arayışına devam ederken gündeme Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus geldi.
Correio Braziliense'den Marcos Paulo Lima'nın haberine göre; Brezilya, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira için zemin yokluyor. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in 2 hocanın da temsilcileriyle görüştüğü belirtilirken, Ferreira ile anlaşmanın daha kolay olması 43 yaşındaki hocayı bu görev için daha avantajlı konuma getirdi.
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un ayrılığına izin vermediği belirtilirken, Palmeiras'ın ise Abel Ferreira'nın gidişine yeşil ışık yaktığı öğrenidli. Ayrıca Brezilya, Jesus'u sezon bitmeden takımın başına getirmek istiyorsa sarı-lacivertlilere tazminat ödemek zorunda.
Son Dakika › Spor › Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Fenerbahçe'de Jorge Jesus endişesi - Son Dakika