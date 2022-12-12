Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Fenerbahçe'de Jorge Jesus endişesi - Son Dakika
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Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Fenerbahçe'de Jorge Jesus endişesi

12.12.2022 08:41

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in Tite'nin görevden ayrılmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Palmeiras'ın teknik patronu Abel Ferreira ile görüştüğü ileri sürüldü. Brezilya'nın Portekizli hocayı sezon bitmeden göreve getirmek için tazminat ödemesi gerekirken, Fenerbahçe cephesi ise bu haberlerden rahatsız.

Dünya Kupası'nda büyük bir yıkım yaşayan ve çeyrek final turunda elenen Brezilya'da teknik direktör Tite'nin görevine son verilmişti. Sambacılar, yeni hoca arayışına devam ederken gündeme Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus geldi.

FERREIRA, JORGE JESUS'TAN BİR ADIM ÖNDE

Correio Braziliense'den Marcos Paulo Lima'nın haberine göre; Brezilya, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira için zemin yokluyor. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in 2 hocanın da temsilcileriyle görüştüğü belirtilirken, Ferreira ile anlaşmanın daha kolay olması 43 yaşındaki hocayı bu görev için daha avantajlı konuma getirdi.

JORGE JESUS İÇİN TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDALAR

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un ayrılığına izin vermediği belirtilirken, Palmeiras'ın ise Abel Ferreira'nın gidişine yeşil ışık yaktığı öğrenidli. Ayrıca Brezilya, Jesus'u sezon bitmeden takımın başına getirmek istiyorsa sarı-lacivertlilere tazminat ödemek zorunda.

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Son Dakika Spor Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Fenerbahçe'de Jorge Jesus endişesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Fenerbahçe'de Jorge Jesus endişesi - Son Dakika
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