Brezilyalı yıldız futbolcu kadınlarla olan emeklilik planıyla büyük ses getirdi - Son Dakika
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Brezilyalı yıldız futbolcu kadınlarla olan emeklilik planıyla büyük ses getirdi

19.11.2022 08:28

Brezilya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek Richarlison, açıkladığı emeklilik planıyla şaşırttı. Yıldız futbolcu, "Futbolu bıraktığında ne yapacaksın, hayalin nedir?" sorusuna, "Kendime bir ada satın alacağım, bir grup kız arkadaşımla o adada yaşayacağım. Ronaldinho'nun bir fotoğrafı çıkmıştı, tıpkı onun gibi" şeklinde cevap verdi.

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Richarlison, emeklilik planını anlattı.

"KIZ ARKADAŞIMLA ADADA YAŞAYACAĞIM"

25 yaşındaki futbolcu verdiği röportajda kendisine sorulan, "Futbolu bıraktığında ne yapacaksın, hayalin nedir?" sorusuna "Kendime bir ada satın alacağım, bir grup kız arkadaşımla o adada yaşayacağım. Ronaldinho'nun bir fotoğrafı çıkmıştı, tıpkı onun gibi" yanıtını verdi.

TOTTENHAM FORMASI GİYİYOR

Emekliliğin ardından futbolun içinde kalmayı düşünmediğini belirten Tottenham forması giyen Richarlison, Londra ekibiyle çıktığı 15 maçta 2 gol-3 asistlik performans üretti.

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SON DAKİKA: Brezilyalı yıldız futbolcu kadınlarla olan emeklilik planıyla büyük ses getirdi - Son Dakika
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