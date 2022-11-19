Brezilyalı yıldız futbolcu kadınlarla olan emeklilik planıyla büyük ses getirdi

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Richarlison, emeklilik planını anlattı.

"KIZ ARKADAŞIMLA ADADA YAŞAYACAĞIM"

25 yaşındaki futbolcu verdiği röportajda kendisine sorulan, "Futbolu bıraktığında ne yapacaksın, hayalin nedir?" sorusuna "Kendime bir ada satın alacağım, bir grup kız arkadaşımla o adada yaşayacağım. Ronaldinho'nun bir fotoğrafı çıkmıştı, tıpkı onun gibi" yanıtını verdi.

TOTTENHAM FORMASI GİYİYOR

Emekliliğin ardından futbolun içinde kalmayı düşünmediğini belirten Tottenham forması giyen Richarlison, Londra ekibiyle çıktığı 15 maçta 2 gol-3 asistlik performans üretti.