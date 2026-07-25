Brezilya VNL Finaline Yükseldi

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde son iki yılın şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselen Brezilya'da oyuncular finale odaklanarak kazanmak istediklerini söylediler.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan yarı final müsabakasının ardından Brezilya Milli Takımı oyuncuları Rosamaria Montibeller, Kisy Nascimento, Ana Cristina de Souza ve Julia Bergmann, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rosamaria Montibeller, harika bir maç geçirdiklerini belirterek "Şimdi şimdi dinlenip bir sonraki maçı düşünmemiz gerekiyor. Altın madalya mücadelesinin zorlu geçeceği kesin. Rakibimiz kim olursa olsun, yine aynı şekilde oynayacağız. Türkiye ile Çin, çok iyi bir takımlar, onları finalde bekliyor olacağız." dedi.

Finalin büyük bir sınav olacağına dikkati çeken pasör çaprazı Kisy Nascimento, "Yarınki rakibimizin kim olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Türkiye ve Çin kesinlikle harika bir oyun sergiliyor, ancak bizim de iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Takımımıza güveniyoruz, ne de olsa her an her şey olabilir. Bence yarın sahaya büyük bir enerjiyle çıkmalıyız. Her zaman inanmaya devam etmeliyiz. Takımımıza yürekten inanıyorum, bu altın madalyayı çok istiyoruz, umarım yarın kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Smaçör Ana Cristina de Souza ise "Sanırım VNL'in finallerine her gelişimizde, o şampiyonluğu kazanma isteğini içimizde hissediyoruz. Daha önce de finallerde yer aldık ama şu ana kadar hiç kazanamadık, bu yüzden bizim için çok önemli bir hedef. Bunun için mücadele etmek istiyoruz, bakalım neler olacak." diye konuştu.

Finaldeki rakiplerine ilişkin ise Ana Cristina, "Türkiye'ye karşı oynamak güzel olacak. Tanıdığımız oyuncular var, kulüpte birlikte oynuyoruz; bu yüzden onlarla bir final maçı yapmak güzel olur." yorumunu yaptı.

Smaçör Julia Bergmann da çok önemli bir zafer kazandıklarını ve finalde de zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini dile getirdi.