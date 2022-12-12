Ronaldo Nazario, Jorge Jesus sorusuna verdiği cevapla Fenerbahçelilerin içini ferahlattı - Son Dakika
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Ronaldo Nazario, Jorge Jesus sorusuna verdiği cevapla Fenerbahçelilerin içini ferahlattı

12.12.2022 08:27

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, Jorge Jesus'un da adının aralarında bulunduğu ülkesinin yeni teknik direktör adaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak, benim adayım Fernando Diniz." dedi. Futbol efsanesinin bu cevabı Jorge Jesus'u bırakmaya niyeti olmayan Fenerbahçe taraftarını sevindirdi.

Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından teknik direktör Tite ile yolları ayıran Brezilya, yeni hoca arayışına devam ediyor. Basında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu birçok isim Sambacılar'a yazılırken, ülke futbolunun efsane ismi Ronaldo Nazario, teknik direktör adaylarıyla ilgili konuştu.

"TÜM BU İSİMLERE SAYGI DUYUYORUM"

Jorge Jesus, Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni ve Abel Ferreira gibi yeni hoca adaylarıyla ilgili konuşan Ronaldo, "Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak, benim adayım Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör." dedi.

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"FELSEFESİ OLAN BİRİNİN GELMESİ ÖNEMLİ"

Ronaldo ayrıca, "Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ronaldo Nazario, Jorge Jesus sorusuna verdiği cevapla Fenerbahçelilerin içini ferahlattı - Son Dakika


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