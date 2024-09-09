Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir gibi önemli takımların formasını giymiş olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı saldırganlar tarafından soyuldu.
Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, beklenmedik bir şekilde silahlı bir soyguna uğradı. Oğluyla birlikte arabasında seyahat ederken hırsızların saldırısına maruz kalan Souza, kişisel eşyalarının çalındığını açıkladı.
Olay sonrasında bir video mesajı paylaşan Souza yaptığı açıklamada, "Ayağımdaki terliği bile aldılar. Silahlı adamlar arabamı aldılar. Oğlumla birlikteydim ve onu dışarı çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Josef de Souza'yı silah çekip soydular - Son Dakika
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