Josef de Souza'yı silah çekip soydular - Son Dakika
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Josef de Souza'yı silah çekip soydular

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir gibi önemli takımların formasını giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı bir saldırıya uğradı. Souza, yaşadığı olayı 'Ayağımdaki terliği bile aldılar' diyerek anlattı.

09.09.2024 08:30
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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir gibi önemli takımların formasını giymiş olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesinde silahlı saldırganlar tarafından soyuldu.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞE KADAR ALDILAR"

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, beklenmedik bir şekilde silahlı bir soyguna uğradı. Oğluyla birlikte arabasında seyahat ederken hırsızların saldırısına maruz kalan Souza, kişisel eşyalarının çalındığını açıkladı.

Olay sonrasında bir video mesajı paylaşan Souza yaptığı açıklamada, "Ayağımdaki terliği bile aldılar. Silahlı adamlar arabamı aldılar. Oğlumla birlikteydim ve onu dışarı çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza\'yı silah çekip soydular

Josef de Souza, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Brezilya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Josef de Souza'yı silah çekip soydular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilgehan Göktürk: Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biride Brezilya. Neden?Çünki fakirlerle zenginler arasında müthiş bir uçurum var.Bu aşırı adaletsiz gelir dağılımının sonuçu bu tür olaylarının yaşanmasının nedeni.İşte Türkiye de işte o noktaya doğru gidiyor...Her geçen gün zenlerle yoksul halk arasında ki fark açıldıkva açılıyor.Bakın en düşük emekli maaşı 1250,asgari ücret 17 en düşük memur 35 bin maaş alırken bile müthiş bir fark var.Diğer gelir grublarını saymıyorum bile... 106 12 Yanıtla
  • Ali Kublay: Demekki neymiş bir ülkede.sadece futbol ve carnaval ile bir halt olmuyormus 42 5 Yanıtla
  • ferhat eser: josef seni miamideki arkadaşımın yanına gönderiyim hemen işte buluruz sana durma oralarda seni seviyoruz 6 26 Yanıtla
  • Doğu Bulut: biz de dünyanın en büyük adalet sarayıları var ileriye yatırım yapıp bunları biliyorlar 9 9 Yanıtla

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