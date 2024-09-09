Josef de Souza\'yı silah çekip soydular

Bilgehan Göktürk:

Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biride Brezilya. Neden?Çünki fakirlerle zenginler arasında müthiş bir uçurum var.Bu aşırı adaletsiz gelir dağılımının sonuçu bu tür olaylarının yaşanmasının nedeni.İşte Türkiye de işte o noktaya doğru gidiyor...Her geçen gün zenlerle yoksul halk arasında ki fark açıldıkva açılıyor.Bakın en düşük emekli maaşı 1250,asgari ücret 17 en düşük memur 35 bin maaş alırken bile müthiş bir fark var.Diğer gelir grublarını saymıyorum bile...