Bronckhorst: "İyi bir takıma karşı oynayacağız" - Son Dakika
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Bronckhorst: "İyi bir takıma karşı oynayacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Lyon iyi bir takım, iyi bir rakip. Pozitif olumlu bir skor almaya çalışacağız" dedi.

23.10.2024 22:24
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Lyon iyi bir takım, iyi bir rakip. Pozitif olumlu bir skor almaya çalışacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile oyunculardan Emirhan Topçu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bronckhorst, sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısına değinerek, "İndiğimizde aldığımız kötü haberle başlamak istiyorum. Ankara'dan kötü haber aldık. Kalbimiz hayatını kaybedenlerin aileleri ve tüm Türkiye'yle" diye konuştu.

Lyon maçıyla ilgili ise, "Yarın üçüncü maçımıza çıkıyoruz. İki mağlubiyetle başladık. Zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. O. Lyon iyi bir takım, iyi bir rakip. Pozitif olumlu bir skor almaya çalışacağız. İyi savunma yapmaya çalışacağız. Topun bizde kalmasını ve fırsatlar yakalamaya çalışacağız. Rakibimiz hücum geçişlerinde tehlikeli. Bu yüzden de topun bizde kalması gerekiyor. Maçı bekliyoruz. Yarın da iyi bir maç oynayıp iyi bir performans göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ersin umuyorum yarın oynayabilecek durumda olacaktır"

Mert'in sakatlığıyla ilgili bir soru üzerine Hollandalı çalıştırıcı, "Evet bugün Mert bizimle değil. Gün gün durumuna bakıyoruz. En kısa zamanda takıma katılacak ve aramıza dönecektir. Ersin birkaç idman yaptı. Onun durumu pozitif ilerliyor. İdmandan sonra nasıl reaksiyon göstereceğine bakacağız. Umuyorum o da yarın oynayabilecek durumda olacaktır. Daha öncede söyledim. Geçen seneye oranla takımımızda bayağı bir değişim var. Lige iyi başladık. Avrupa'da gruplara katıldık. Hedefimiz de buydu. Takımda değişiklikler oldu. Süreçten dolayı mutluyum. 28 oyuncunun gitmesi ve 8 oyuncunun gelmesi hiç kolay değil. Bunun için bir alışma süreci gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir hoca olarak ben de takımın başındayım. Stabil olma durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Lig'de istediğimiz yerdeyiz ancak daha 8 maç oynadık. Süreç ilerledikçe daha güçlü olmak istiyoruz. Avrupa'da iki maç oynadık. Avrupa'ya katılım için takımımız çok uğraş verdi, çok çalıştı. Lugano engelini geçtik. Süreçten ve takımın gelişiminden mutluyum" açıklamamsıda bulundu.

Emirhan Topçu: "Takımda çok mutluyum"

Siyah-beyazlı oyuncu Emirhan Topçu ise, "İndiğimizde kötü bir haber aldık. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. UEFA Avrupa Ligi'ne pek iyi başlamadık. Bu kötü gidişatı değiştirip buradan puanla dönmek istiyoruz. Benim takıma alışma sürecim kısa sürdü. Daha önce birçok kez karşılaştığım futbolcularla takım arkadaşı oldum. Beni çok çabuk benimsediler. Böyle olunca alışma sürecim kısa sürdü. Takımda çok mutluyum. Sadece oyuncu arkadaşlarım değil hocalarım ve teknik heyetimiz beni çok çabuk benimsedi. Bu maçta taraftarlarımız statta olamayacak. Burada olsunlar ya da olmasınlar bizim arkamızda her zaman olduklarını hissettiriyorlar. Yarın da taraftarlarımız için mücadele edeceğiz. Yine söylüyorum buradan başarılı bir şekilde de döneceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş, Futbol, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Bronckhorst: 'İyi bir takıma karşı oynayacağız' - Son Dakika

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