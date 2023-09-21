Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maç öncesi, 27 Türk taraftar gözaltına alındı. Beşiktaş taraftarları, maç sona erene kadar hücrede tutulacak.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

BBC'nin haberine göre, Belçika polisi, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak maçın "yüksek risk" taşıdığını belirterek, geniş güvenlik önlemleri aldı. İki takım arasında 8 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Brugge kent merkezinde olaylar çıkmış ve çok sayıda polis yaralanmıştı. Bu nedenle Brugge polisi, maç öncesi önlemleri sıkılaştırdı.

BİLETİ OLMAYANLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI

Bileti olmayan taraftarların şehir merkezi ve stadyum civarına girişi yasaklandı. Buna rağmen bölgeye gelen biletsiz taraftarların gözaltına alınacağı açıklandı. Beşiktaş taraftarları, saat 17:00'den itibaren otobüslerle stadyuma hareket etmeye başladı.

27 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada kontrolleri arttıran polis, 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Beşiktaş taraftarlarının, maç mitimize kadar gözaltında kalacağı açıklandı.