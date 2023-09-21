Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı - Son Dakika

Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı

Son Güncelleme: 21.09.2023 22:41

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynayacağı maç öncesi, 27 Türk taraftar gözaltına alındı. 8 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle Brugge polisi, önlemleri sıkılaştırdı. Bileti olmayan taraftarların şehir merkezi ve stadyum civarına girişi yasaklandı. Polis, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maç öncesi, 27 Türk taraftar gözaltına alındı. Beşiktaş taraftarları, maç sona erene kadar hücrede tutulacak.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

BBC'nin haberine göre, Belçika polisi, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak maçın "yüksek risk" taşıdığını belirterek, geniş güvenlik önlemleri aldı. İki takım arasında 8 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Brugge kent merkezinde olaylar çıkmış ve çok sayıda polis yaralanmıştı. Bu nedenle Brugge polisi, maç öncesi önlemleri sıkılaştırdı.

BİLETİ OLMAYANLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI

Bileti olmayan taraftarların şehir merkezi ve stadyum civarına girişi yasaklandı. Buna rağmen bölgeye gelen biletsiz taraftarların gözaltına alınacağı açıklandı. Beşiktaş taraftarları, saat 17:00'den itibaren otobüslerle stadyuma hareket etmeye başladı.

27 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada kontrolleri arttıran polis, 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Beşiktaş taraftarlarının, maç mitimize kadar gözaltında kalacağı açıklandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brugge-Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftar gözaltına alındı - Son Dakika
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