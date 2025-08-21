Bruno Lage'den Kerem ve Performans Açıklaması - Son Dakika
Bruno Lage'den Kerem ve Performans Açıklaması

21.08.2025 01:09
Benfica Teknik Direktörü Lage, Kerem'in takımda mutlu olduğunu ve iyi performans sergilediğini belirtti.

BENFICA Teknik Direktörü Bruno Lage, "Önemli olan Kerem burada mutlu mu, değil mi? Ki burada mutlu. Benim görevim onu zihinsel ve taktiksel olarak maçlara hazırlamak. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun için ilk 11'de başladı" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinde teknik direktör Bruno Lage basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Bruno Lage, "Bu maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı oyunu kontrol ettik. İkinci yarıya da iyi başladık. Cevap vermek istedik. 2 değişiklik yaparak daha atak yapmak, kazanmak istedik. Alan olabileceğini düşündük. Maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti. Sonrasında iyi mücadele verdik" diye konuştu.

'KEREM, BENFICA'DA MUTLU'

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da mutlu olduğunu ifade eden Lage, "Önemli olan Kerem burada mutlu mu, değil mi? Ki burada mutlu. Benim görevim onu zihinsel ve taktiksel olarak maçlara hazırlamak. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun için ilk 11'de başladı. İkinci maç var. Diğer kısım başkanların arasında olacak şey. Şu an söyleyebileceğim şey Kerem ile alakalı çok net. Teklif geldiğinden beri bunu söylüyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ondan çok mutluyuz. O, burada çok mutlu. Farklı bir numara seçti. Benim anlamam gereken vücut olarak fiziksel olarak iyi mi. Bugün de iyiydi. Maça iyi başladı. Ben hoca olarak sadece bunu kontrol edebilirim" ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI KART TEHLİKELER YARATMAMIZI ENGELLEDİ'

Portekiz'de Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık maçında rakiplerinin ne yaptığına baktıklarını söyleyen Bruno Lage, "Rakibimize bakıyoruz, Fenerbahçe ile oynadığımız hazırlık maçında ilk yarı ve ikinci yarıda neler yaptığına bakıp, analiz ettik. Oyuncularımızın oyuna özgüvenle nasıl gireceğine baktık. Çok fazla tecrübesi olan bir hocaya karşı, stratejimize sadık kaldılar. İkinci yarı forvete bir oyuncu daha aldık. Kırmızı sarı kart bizim tehlikeler yaratmamızı engelledi" şeklinde konuştu.

'BİZ BU TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Tur atlamak istediklerine değinen Portekizli teknik adam sözlerini şöyle noktaladı:

"Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Oyunu kontrol ettik. İlerde daha fazla oyuncuyla oynamak için değişiklik yaptık ama sonrasında kırmızı kart geldi. Biz bu turu geçmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bu. Şanslar yüzde 50, 50. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli. İki taraf için de öyle. Lage ve Sayın Mourinho için de önemli. İyi bir maç oynadık. Yapmamız gereken yine iyi bir maç oynamak. İkinci maçta da mücadele veren bir takım yaratarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olabilelim."

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.