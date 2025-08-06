BtcTurk ile Kız Milli Takımı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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BtcTurk ile Kız Milli Takımı Hazırlıkları Başladı

06.08.2025 19:36
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15 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İngiltere'deki UEFA Turnuvası hazırlıklarına TFF tesislerinde başladı.

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında seçilen sporcular, 20-26 Kasım tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 15 Yaş Altı UEFA Gelişim Turnuvası hazırlıklarına başladı.

Turnuva öncesi A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tuğçe Mercan ve sporculardan Rabia Yalçın ile Pelin Aşkın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Proje ile geçen sezon başladıkları ve bu sezona girmeden önce finalini oluşturdukları bir süreci işlettiklerini anlatan Necla Güngör Kıragası, "20 ilimizi gezip tek tek oyuncularımızın yanında seçmelere dahil olabildik. Burada kadın milli futbol takımının geleceğini oluşturacak pırıl pırıl sporcularla beraberiz. Kızlar heyecanlarını attılar. Bugün çok daha rahat bir şekilde sahaya çıktılar. Onlardan umudumuz çok fazla çünkü kadın milli takımının asıl merkezini bu yaş grubu oluşturuyor. Bu oyuncularımızın milli takıma kadar giden serüvenine birlikte şahitlik etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Kıragası, federasyonun ve sponsorların desteğiyle tabanda sporcu sayısının ciddi anlamda arttığından bahsederek şunları söyledi:

"Bu tarz projelerle elit düzey sporcuları bulup onları milli takım düzeyinde yetiştirmek ve milli takıma dahil etmek en büyük planlarımızdan biri. Ben 16 senedir kadın futbolunun içindeyim. İlk zamanla bu zaman arasında çok büyük fark var. Ailelerin futbol oynamak isteyen kızlarına destek olup onları daha iyi şartlarda nasıl futbola başlatabiliriz mücadelesi verdiğini görüyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası'nı takip ettik. Oradaki seviye bambaşkaydı. Orada kız çocukları dört yaşında kendilerinin ve ailelerinin imkanıyla futbolla tanışıyorlar. Bizim sistemimizde de özel projelerimizle ya da ilkokula başladıktan sonra bir süreç işliyor. Talep edilen noktada daha fazla yatırım yapıp olumlu gelişen döngünün daha da artmasını istiyoruz."

Tuğçe Mercan: "Kızların hepsi çok heyecanlı ve yetenekliler"

Projenin bir paydaşı olduğundan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Tuğçe Mercan, "Kızlarım ve ekip adına BtcTurk'e çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 şehirde 2011 doğumlu 582 sporcuyu taradık ve bunlardan 44'ü şu an bizimle. Pazartesi kampa girdik. Süreç bizim için çok verimli ve güzel geçiyor. Kızların hepsi çok heyecanlı ve yetenekliler. Fiziksel, zihinsel teknik ve taktik alanda homojen bir grup oluşturduk. Kasım ayında İngiltere ev sahipliğinde Gelişim Turnuvası'na katılacağız. İngiltere, Almanya ve İzlanda ile karşılaşacağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekim ayında bir hazırlık kampımız daha olacak. Daha sonra da hazırlık sürecimizi tamamlayıp turnuvaya katılacağız. Çok güzel bir turnuva bizi bekliyor. Kızlar bizi her antrenmanda çok heyecanlandırıyor. Daha sonra kemik kadroyu oluşturacağız." diye konuştu.

Bu yaş grubunun önümüzdeki on senenin milli takım havuzunu oluşturacağını belirten Mercan, "Hepsini elit sporcu kategorisinde değerlendiriyoruz. İnanıyoruz ki teknik heyet olarak önümüzdeki on yılın milli sporcularını bu gruptan oluşturacağız ve yurt dışına kariyerleri çok iyi olan oyuncular yetiştireceğiz. Toplamda 2500 kız çocuğuna ulaştık. Ben bu sporu yaparken bu seviyede bir gelişmişlik yoktu. Her sene daha fazla sporcunun bu alanda oynamak istediğini görüyoruz. Bu da bizim için çok mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Rabia Yalçın: "Milli takım formasını terletmek benim için çok büyük bir gurur"

Sporculardan Rabia Yalçın, futbol hayatına anaokulunda başladığını dile getirerek, "Anaokulunda hocam beni futbola yönlendirmişti. Mahallede kendim top oynuyordum. Sonra Kocaeli Kadın Futbol Takımı'yla tanıştım. 5 senedir de orada oynuyorum. Burası ilk milli takım kampım olacak. Çok çalıştım ve çok mutluyum. Burada olmak anlatılamayacak bir duygu. 3 gündür buradayız. Kendimi çok gösteremesem de iyi oynadığımı düşünüyorum. Milli takım formasını terletmek benim için çok büyük bir gurur. Önümüzdeki turnuva için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Futbola ilkokuldayken başladığını anlatan Pelin Aşkın ise şöyle konuştu:

"Bir hocam beni ilkokulda takımda görmüştü. Sonra beni Bergama Gençlerbirliği'ne yönlendirdi. 5 senedir orada oynuyorum. Çok mutluyum. Milli takım formasını giymek tarif edilemeyecek bir duygu. Seçmeler çok güzel geçti. Umarım önümüzdeki turnuva da iyi geçer."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor BtcTurk ile Kız Milli Takımı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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