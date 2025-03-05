Bu takımlardan birine gidecek: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Bu takımlardan birine gidecek: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor

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Real Madrid, Arda Güler'i daha fazla maç oynaması için kiralık göndermeye karar verdi. 19 yaşındaki milli futbolcuyla Alman ekipleri Eintracht Frankfurt ve Leipzig ilgileniyor. İspanyol devi, Endrick için de aynı kararı aldı.

05.03.2025 20:22
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili Alman basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ENDRICK İLE BİRLİKTE KİRALIK GÖNDERİLECEK

Real Madrid'in bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda Güler ve Endrick ile kiralık olarak yollarını ayırmaya karar verdiği iddia edildi. Alman basınından Sport Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti'nin fazla forma vermediği iki genç yıldızın Almanya'ya gitmesine izin verdi.

FRANKFURT YA DA LEIPZIG

Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig'in Arda Güler'i transfer etmek konusunda daha fazla istekli olduğu öne sürülüyor. Bu kulüpler genç yıldızları renklerine bağlamak istese de oyuncuların sadece kiralık olarak sunulması, transferlerin önünde bir engel olabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ancak1082 dakikada sahada kalabildi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Forma şansı bulmakta zorlanan bir diğer isim olan Endrick ise 27 maçta sadece 490 dakikada sahada kaldı ve 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Bu takımlardan birine gidecek: Arda Güler, Real Madrid\'den ayrılıyor

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Son Dakika Spor Bu takımlardan birine gidecek: Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Abuzer Kadayıf:
    Balon ?? patladı 11 49 Yanıtla
  • onur pari:
    Her gün takımdan ayırıyorsunuz adamı. Ayrılsın da siz de kurtulun biz de. 38 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bir balon varsa oda sensin kadayıfcı.. Acaba senin bu dünyada en ufak bir yeteneğin var mı acaba. 28 6 Yanıtla
  • İsmail Olgun:
    arda her gün realden ayrılıyor 26 2 Yanıtla
  • 6490203:
    bu kaçıncı ayrılış bu kaçıncı trasıfer 19 3 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Bu çakmanın en başından beri bi halt olmayacağını biliyodum 3 11 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder miş... 1 12 Yanıtla
  • child cartoon:
    bu haberi birdaha görürsem uygulmayı silecem haftada 3 gün bu haberi görüyorum milleti salak niyetine koymayın ayrılırsa yapsın haber 8 1 Yanıtla
  • child cartoon:
    çok az kaldı arda güler haberi yüzünden uygulamyı silecem 7 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Şimdiye kadar en az yüz defa bu zırtoyu transfer ettiniz. Siz nasıl bir habercilik yapıyorsunuz? 2 2 Yanıtla
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