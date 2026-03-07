Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor

Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
07.03.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor'un yıldızı Eren Tozlu son maçta 3 gol ve 2 asist yaparak dikkat çekti. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 30 maçta 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'un tecrübeli golcüsü Eren Tozlu performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 35 yaşındaki futbolcu son maçta sergilediği performansla adeta şov yaptı.

3 GOL 2 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU

Erzurumspor'un hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Eren Tozlu, son karşılaşmada 3 gol ve 2 asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Tecrübeli futbolcu ortaya koyduğu performansla taraftarların büyük beğenisini topladı.

SEZON PERFORMANSI PARMAK ISIRTIYOR

35 yaşındaki forvet, bu sezon Erzurumspor formasıyla çıktığı 30 maçta 20 gol ve 6 asist üreterek takımının en etkili oyuncularından biri olmayı başardı.

Yaşına rağmen yüksek performansını sürdüren Eren Tozlu, Erzurumspor'un şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Özet: Erzurumspor'un 35 yaşındaki golcüsü Eren Tozlu, son maçta 3 gol 2 asist yaparak yıldızlaştı. Deneyimli forvet bu sezon 30 maçta 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Kıyaslandığı futbolculara bak :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:19:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.